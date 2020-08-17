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    Программа Развития ООН доставила в Абхазию средства индивидуальной защиты для медиков
    17.08.2020
    В связи с ростом случаев заражения COVID-19, выявленных в Абхазии, Программа Развития ООН (ПРООН) 15 августа 2020 г. доставила в Гудаутскую больницу новую партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников, а также сопутствующие товары на общую сумму 26 200 долларов США.

    Эта партия гуманитарной помощи включает 2000 биозащитных комбинезонов, 140 респираторных масок N95, 20 инфракрасных термометров, 10 000 нитриловых перчаток разных размеров, 4 000 бахил, 300 литров дезинфицирующего средства для рук, 250 литров дезинфектанта, 10 дезинфицирующих ковриков и 250 литров антибактериального мыла для рук.

    По данным «Минздрава» Абхазии, на 16 августа в республике зарегистрировано 189 случаев COVID-19, из которых 3 человека умерли и 69 выздоровели. В настоящее 21 инфицированный пациент проходит лечение в Гудаутской больнице,

    Это уже пятая партия медицинских товаров, доставленных ПРООН в Абхазию с начала пандемии.

    Финансирование данной поставки было предоставлено Агентством США по Международному Развитию (USAID) и ПРООН, через Целевой Фонд OOH по реагированию и восстановлению при COVID-19.

    Общая стоимость медицинских изделий для лечения COVID-19, предоставленных ПРООН Абхазии, составила 130 000 долларов США.




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