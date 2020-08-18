Грузинские НПО призывают правительство помочь Абхазии

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18.08.2020 Шесть общественных организаций Грузии призывают правительство усилить гуманитарную и медицинскую поддержку Абхазии из-за вспышки новых случаев заболевания ковидом в регионе.



В заявлении организации отмечается, что 17 августа из-за новых случаев инфицирования де-факто минздрав Абхазии попросил у жителей помощи. По словам министра, в системе здравоохранения самопровозглашенной Абхазии недостаточно медперсонала, «врачи переутомились, некоторые заразились коронавирусом».



Тбилисские организации также обращают внимание на экономическую ситуацию в Абхазии. По их словам, главным источником дохода для местных жителей является туризм, а из-за протестов границы с Россией пришлось открыть спонтанно и без подготовки, после чего количество новых зараженных резко увеличилось.



«На возникший в Абхазии кризис, правительству и обществу Грузии важно принять меры для поддержки региона и выразить свою солидарность. На фоне последних заявлении де-факто премьер-министра и других членов правительства мы считаем, что нынешний контекст способствует развитию более открытых политических отношении и процессу примирения. Для государства и общества необходимо осознать этот контекст», — говорится в заявлении.



Согласно заявлению пресс-секретаря Министерства здравоохранения Абхазии Анжелы Арчелия, последние наблюдения пациентов показывают, что вирус стал более агрессивным.



«Состояние инфицированных очень быстро ухудшается. Поэтому за находящимися на самоизоляции пациентами, необходим больший контроль. Даже инфицированным врачам без чужой помощи сложно себе помочь, уже не говоря о простых гражданах».



По информации НЭТГАЗЕТИ, сотрудник одного из медицинских учреждений Абхазии, проходит лечение на контролируемой Грузией территории. Коронавирус был диагностирован на территории Абхазии, однако он отказался лечиться на месте.









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