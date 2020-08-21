С марта по сегодняшний день с оккупированных регионов перешли до 1000 человек

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21.08.2020 Для борьбы с пандемией власти Грузии и международные организации регулярно поставляют в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) медицинское оборудование, медикаменты и предметы гигиены. Об этом говорится в заявлении аппарата государственного министра:



«С распространением пандемии Covid-19 по всему миру, власти Грузии начали эффективную и скоординированную борьбу с вирусом, чтобы максимально предотвратить, замедлить и контролировать распространение вируса. В результате Грузия является сегодня одним из самых успешных примеров в борьбе с COVID-19, что подтверждает и множество международных оценок.

В этой ситуации население оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, к сожалению, столкнулись с особой угрозой, учитывая тяжелую гуманитарную ситуацию на местах и искусственную изоляцию. Именно поэтому, с первых дней распространения коронавируса власти Грузии заявляли, что они не оставят людей, живущих на оккупированных территориях, один на один с этим вызовом, и выразили полную готовность им помочь.



За этим заявлением немедленно последовали конкретные действия, которые в основном включают четыре направления:



- В целях повышения осведомленности, в кратчайшие сроки на абхазский и осетинский языки были переведены с помощью международных партнеров и неправительственных организаций были распространены информационные буклеты с рекомендациями и превентивными мерами по борьбе с ковид-инфекцией, в том числе подготовленные национальным центром по контролю заболеваний протоколы и руководства; также информация стала доступной на официальном сайте www.stopcov.ge на абхазском и осетинском языках;



- С целью обмена опытом для местных врачей регулярно проводятся онлайн консультации в онлайн режиме и грузинскими специалистами даются соответствующие советы; при поддержке властей Грузии в регионе Абхазии была осуществлена миссия Всемирной организации здравоохранения для оценки существующей ситуации на местах и разработки рекомендаций;



- Для борьбы с пандемией властями Грузии и международными организациями регулярно поставляются в Абхазский регион медицинское оборудование, медикаменты и средства гигиены.



На территории, контролируемой Грузией, проводится лечение инфицированных коронавирусом людей. В частности, с момента распространения пандемии в оккупированной Абхазии, на территорию, контролируемую центральными властями Грузии были переведены на лечение 4 пациента, в том числе два представителя медицинской сферы. Один из них уже выздоровел, а трое находятся на лечении.



Соответствующими государственными ведомствами был совместно подготовлен план вывода больных с оккупированных регионов, а возле моста Энгури был открыт полевой госпиталь, где размещенные врачи измеряют температуру каждому пациенту, перешедшему с оккупированной территории и в соответствии с жалобами переводят их в различные медицинские учреждения.



С целью лечения инфицированных пациентов, в рекордное время была оснащена и начала работу больница в Рухи, которая была построена для обеспечения упрощенного доступа к бесплатным медицинским услугам для населения, проживающего на оккупированных территориях.



Несмотря на пандемию и введенные ограничения, правительство не прекращает оказывать различные медицинские услуги людям, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионах. С 22 марта по сегодняшний день с оккупированных регионов Грузии на территорию, контролируемую центральными властями перешли до 1000 человек, из них 316 пациентов были доставлены прямо в больницы с различными диагнозами, а лицам была оказана соответствующая медицинская помощь после прохождения периода карантина.



Мы используем все существующие формальные и неформальные возможные каналы коммуникации, для того, чтобы поддерживать активную связь со всеми соответствующими слоями общества, проживающими в Абхазском регионе, в том числе и с представителями медицинской сферы для того, чтобы регулярно получать информацию о существующих потребностях и вызовах за линией оккупации.



К сожалению, в результате закрытия так называемого «пункта пропуска» в направлении Ахалгори, Цхинвальский регион остается полностью закрытым и искусственно изолированным. Власти сразу же выразили готовность помочь местному населению как публично, так и через международных партнеров и горячую линию, хотя пока такой возможности нет. Исходя из вышесказанного, Международному комитету Красного Креста - единственной международной организации, действующей на местах, - было предложено увеличить гуманитарную и медицинскую помощь населению, что привело к конкретным результатам. В непрерывном режиме будут продолжены усилия, чтобы местным жителям была дана возможность свободно передвигаться и получать доступ к квалифицированной медицинской помощи.



Власти Грузии, со всеми имеющимися в своем распоряжении рычагами и до пандемии в постоянном режиме работали с целью удовлетворения потребностей людей, проживающих на оккупированных территориях. Мы и в будущем не пожалеем никаких усилий и будем заботиться о пострадавшем от конфликта населении по обе стороны разделительной линии», - сказано в распространенной информации.











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