Абхазам запретили учиться в русских школах

Этнические абхазы смогут поступить только в абхазские школы. Такой приказ издал «министр просвещения» Абхазии Инал Габлия.



В документе говорится, что прием абхазских детей в не абхазские школы приостанавливается с 20 августа 2020 года.



Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, у приказа цели две:



▪️ поднять статус и уровень абхазского языка,

▪️ в период распространения коронавирусной инфекции разгрузить русские школы.



Сейчас, по информации Министерства, русские городские школы очень переполнены, детей в них в два раза больше, чем положено.



В тех же случаях, когда в районе нет абхазской школы (например, как в Гулрыпшском), выбрать можно будет только абхазский сектор в русской.









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