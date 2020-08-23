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    Абхазам запретили учиться в русских школах
    23.08.2020
    Этнические абхазы смогут поступить только в абхазские школы. Такой приказ издал «министр просвещения» Абхазии Инал Габлия.

    В документе говорится, что прием абхазских детей в не абхазские школы приостанавливается с 20 августа 2020 года.

    Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, у приказа цели две:

    ▪️ поднять статус и уровень абхазского языка,
    ▪️ в период распространения коронавирусной инфекции разгрузить русские школы.

    Сейчас, по информации Министерства, русские городские школы очень переполнены, детей в них в два раза больше, чем положено.

    В тех же случаях, когда в районе нет абхазской школы (например, как в Гулрыпшском), выбрать можно будет только абхазский сектор в русской.


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