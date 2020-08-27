С Патриархией Грузии не был согласован вопрос о передаче иконы и визита в Абхазию - отец Андрия Джагмаидзе

«Я уже знаю и не комментирую», - так заявила «2020NEWS» один из лидеров «Альянса патриотов Ада Маршания, имея в виду факт возвращение иконы, подаренной Ирмой Инашвили де-факто Абхазской православной церкви.
Во время этого комментария Маршания казалась очень раздраженной. Похоже, «Альянс патриотов» не ожидал такого поворота событий.
«Ни визит, ни подарок не были согласованы с Патриархией, поэтому мы не можем делать никаких других комментариев по этому вопросу», - заявил «2020NEWS» отец Андрия Джагмаидзе.
Икону, привезенную в Абхазию лидером Альянса патриотов Ирмой Инашвили, оккупированный регион возвращает обратно, мотивируя тем, что подобные акции недопустимы, поскольку Православная церковь Грузии не признала самозваную церковь де-факто Абхазии. Об этом говорится в официальном заявлении «Православной церкви Абхазии».
Напомним, несколько дней назад лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили находилась в оккупированной Абхазии. Она разместила в социальной сети фотографии своего пребывания в Абхазии. Фотографии были сняты 18 августа в храме Илори в Абхазии. Согласно информации, визит был осуществлен с целю передать икону в дар Илорской церкви.