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    С Патриархией Грузии не был согласован вопрос о передаче иконы и визита в Абхазию - отец Андрия Джагмаидзе
    27.08.2020
    «Я уже знаю и не комментирую», - так заявила «2020NEWS» один из лидеров «Альянса патриотов Ада Маршания, имея в виду факт возвращение иконы, подаренной Ирмой Инашвили де-факто Абхазской православной церкви.

    Во время этого комментария Маршания казалась очень раздраженной. Похоже, «Альянс патриотов» не ожидал такого поворота событий.

    «Ни визит, ни подарок не были согласованы с Патриархией, поэтому мы не можем делать никаких других комментариев по этому вопросу», - заявил «2020NEWS» отец Андрия Джагмаидзе.

    Икону, привезенную в Абхазию лидером Альянса патриотов Ирмой Инашвили, оккупированный регион возвращает обратно, мотивируя тем, что подобные акции недопустимы, поскольку Православная церковь Грузии не признала самозваную церковь де-факто Абхазии. Об этом говорится в официальном заявлении «Православной церкви Абхазии».

    Напомним, несколько дней назад лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили находилась в оккупированной Абхазии. Она разместила в социальной сети фотографии своего пребывания в Абхазии. Фотографии были сняты 18 августа в храме Илори в Абхазии. Согласно информации, визит был осуществлен с целю передать икону в дар Илорской церкви.


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