В Абхазии зафиксировано 15 новых случаев коронавируса

В оккупированной Абхазии зафиксировано 15 новых случаев инфицирования коронавирусом.



По данным т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за прошедшие сутки на коронавирус прошли тестирование 94 человека, из них COVID-19 подтвердился у 15.



На данный момент в Гудаутской районной больнице проходят лечение 27 инфицированных пациентов, пятеро из них находятся в критическом состоянии.



За все время в оккупированной Абхазии зарегистрировано 330 случаев заражения коронавирусом, 120 человек выздоровели и четверо скончались.











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