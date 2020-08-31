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    В Абхазии зафиксировано 15 новых случаев коронавируса
    31.08.2020
    В оккупированной Абхазии зафиксировано 15 новых случаев инфицирования коронавирусом.

    По данным т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за прошедшие сутки на коронавирус прошли тестирование 94 человека, из них COVID-19 подтвердился у 15.

    На данный момент в Гудаутской районной больнице проходят лечение 27 инфицированных пациентов, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

    За все время в оккупированной Абхазии зарегистрировано 330 случаев заражения коронавирусом, 120 человек выздоровели и четверо скончались.


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