В Абхазии за сутки выявлено 42 случая заражения коронавирусом

03.09.2020 По информации Оперативного штаба по защите населения оккупированного Россией грузинского региона Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.



На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID -19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано 3 человека. Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 12 человек.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 426 человек. Из них 153 пациента выздоровели.



Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>