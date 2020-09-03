В Абхазии за сутки выявлено 42 случая заражения коронавирусом

По информации Оперативного штаба по защите населения оккупированного Россией грузинского региона Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID -19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано 3 человека. Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 12 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 426 человек. Из них 153 пациента выздоровели.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.