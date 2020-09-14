.: Лента Новостей
  • В кутаисскую клинику поместили пациента с коронавирусом из Сухуми
  • За время пандемии в грузинские клиники из Абхазии перевезли 62 пациента с коронавирусом
  • В Абхазии скончался седьмой пациент с коронавирусом
  • Еще у двоих сотрудников «Ингури ГЭС» подтвержден коронавирус
  • В Гали инфицированы еще 14 человек, связанных с «Ингури ГЭС»
  • Коронавирусом заражены 22 сотрудника «Ингури ГЭС»
  • Житель Сухуми ранил сына, после чего покончил с собой
  • Госминистр: Мы никогда не прекращали контактировать с абхазским обществом
  • В грузинских больницах лечатся директор школы и врачи их Абхазии
  • В Абхазии скончалась еще одна пациентка, инфицированная коронавирусом

    •
     
    Еще у двоих сотрудников «Ингури ГЭС» подтвержден коронавирус
    14.09.2020
    В Гальском районе Абхазии выявлено еще пять случаев заражения коронавирусом. Двое заболевших – сотрудники «Ингури ГЭС», трое – лица, контактировавшие с инфицированными.

    Директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония заявил, что число сотрудников, у которых диагностирован коронавирус, на сегодняшний день достигает 50-ти. Несмотря на это, по словам Мебония, полноценному функционированию станции ничего не угрожает.

    Руководитель «Ингури ГЭС» отметил, что в компании трудоустроены 800 человек, идёт перераспределение рабочей силы.

    «Проводится тестирование, часть сотрудников находится в карантине», – сказал Мебония.

    Грузинская служба «Радио Свобода» сообщает, что после 10 сентября в селе Саберио Гальского района уже выявлено 56 случаев коронавируса. Инфицированные переведены на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия