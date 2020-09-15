За время пандемии в грузинские клиники из Абхазии перевезли 62 пациента с коронавирусом

15.09.2020 С марта текущего года на лечение в грузинские клиники из самопровозглашенной республики Абхазия перевезли 62 пациента с коронавирусом. Об этом «Эху Кавказа» сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.



По информации ведомства, большинство пациентов – сотрудники «Ингури ГЭС», у которых коронавирус был диагностирован в течение последних дней. 11 пациентов не относятся к «кластеру Ингури ГЭС».



Ранее грузинская служба «Радио Свобода» сообщила, что 69-летний житель Сухуми с подтверждённым диагнозом COVID-19 перевезен на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Его на реанимобиле перевезли в кутаисский медицинский центр «LJ Clinic».









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>