.: Лента Новостей
  • В кутаисскую клинику поместили пациента с коронавирусом из Сухуми
  • За время пандемии в грузинские клиники из Абхазии перевезли 62 пациента с коронавирусом
  • В Абхазии скончался седьмой пациент с коронавирусом
  • Еще у двоих сотрудников «Ингури ГЭС» подтвержден коронавирус
  • В Гали инфицированы еще 14 человек, связанных с «Ингури ГЭС»
  • Коронавирусом заражены 22 сотрудника «Ингури ГЭС»
  • Житель Сухуми ранил сына, после чего покончил с собой
  • Госминистр: Мы никогда не прекращали контактировать с абхазским обществом
  • В грузинских больницах лечатся директор школы и врачи их Абхазии
  • В Абхазии скончалась еще одна пациентка, инфицированная коронавирусом

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    За время пандемии в грузинские клиники из Абхазии перевезли 62 пациента с коронавирусом
    15.09.2020
    С марта текущего года на лечение в грузинские клиники из самопровозглашенной республики Абхазия перевезли 62 пациента с коронавирусом. Об этом «Эху Кавказа» сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

    По информации ведомства, большинство пациентов – сотрудники «Ингури ГЭС», у которых коронавирус был диагностирован в течение последних дней. 11 пациентов не относятся к «кластеру Ингури ГЭС».

    Ранее грузинская служба «Радио Свобода» сообщила, что 69-летний житель Сухуми с подтверждённым диагнозом COVID-19 перевезен на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Его на реанимобиле перевезли в кутаисский медицинский центр «LJ Clinic».


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