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    В Абхазии подтверждено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом
    22.09.2020
    По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции прошли 198 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них.

    На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 100 человек, из них 98 – с подтвержденной ковид-инфекцией, состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 31 - средней степени тяжести, выписаны 6 пациентов.

    Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровели 20 человек.

    Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.


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