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    Джапаридзе: Процесс примирения между нами и абхазами необходимо ускорить
    27.09.2020
    По случаю 27-й годовщины падения Сухуми лидеры партии «Лело» почтили память павших Героев.

    Кандидаты партии в мажоритарные депутаты по округам Тбилиси возложили венок к Мемориалу героям, павшим за единство и независимость Грузии.

    «Мы должны искать способы ускорить процесс примирения между абхазами и нами. Этот день трагедия для каждого грузина, но вместе с тем в этот день страна приобрела Героев. Для любого человека самопожертвование за Родину — счастье. В то же время, мы должны подумать о том, как начать процесс примирения между нами и абхазскими братьями. Затем мы должны думать о том, как залечить эту боль», — сказал Бадри Джапаридзе.


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