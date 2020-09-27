Джапаридзе: Процесс примирения между нами и абхазами необходимо ускорить

27.09.2020 По случаю 27-й годовщины падения Сухуми лидеры партии «Лело» почтили память павших Героев.



Кандидаты партии в мажоритарные депутаты по округам Тбилиси возложили венок к Мемориалу героям, павшим за единство и независимость Грузии.



«Мы должны искать способы ускорить процесс примирения между абхазами и нами. Этот день трагедия для каждого грузина, но вместе с тем в этот день страна приобрела Героев. Для любого человека самопожертвование за Родину — счастье. В то же время, мы должны подумать о том, как начать процесс примирения между нами и абхазскими братьями. Затем мы должны думать о том, как залечить эту боль», — сказал Бадри Джапаридзе.











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