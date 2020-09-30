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    В Абхазии выявлен 71 новый случай коронавируса
    30.09.2020
    За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) проведено тестирование 289 человек, выявлен еще 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает т.н. оперативный штаб.

    По их данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет там 1458 человек.

    На данный момент в Гудаутской больнице находятся 132 пациента с COVID-19, из них в тяжелом состоянии 12 человек, средней степени тяжести - 29, выписано 12 пациентов. На самоизоляции выздоровели 25 человек. Соответственно, число выздоровевших составило 530, летальных случаев по-прежнему 11.


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