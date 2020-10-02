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    Помощник абхазского «президента» арестован в России
    02.10.2020
    Суд города Сочи принял административное решение и задержал помощника лидера марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) по международным связям Ахру Авидзба на десять суток, сказал в интервью Sputnik секретарь т.н. Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

    Мы вели переговоры с разными инстанциями и у нас была надежда на то, что не примут такую меру пресечения", - подчеркнул Шамба.

    Он отметил, что судом не был принят во внимание факт, что «Ахра Авидзба обладает дипломатическим статусом».

    "У него есть дипломатический паспорт, они считают, что если он не аккредитован в России, как дипломат, значит, не обладает. Закон о том, кто обладает дипломатической неприкосновенностью международный, но пока что есть такое недопонимание", - заметил Шамба.

    По его словам, Ахра Авидзба сам поехал в следственные органы Сочи, чтобы объяснить инцидент, который произошел 7 августа этого года.

    Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на абхазском участке грузино-российской границы, появилось в социальных сетях 7 августа.

    Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю 8 августа возбудило уголовное дело против Ахры Авидзба по факту незаконного пересечения границы.

    Дело возбуждено по статье 322, части первой Уголовного кодекса Российской Федерации: "Пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации".

    Данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.




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