USAID-Грузия передала Абхазии тесты на коронавирус и диагностическое оборудование

USAID / Грузия передала больницам и клиникам Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) дополнительные тесты, необходимые для борьбы с коронавирусом, сообщает livepress.ge.
В Агентстве международного развития США заявляют, что центральной эпидемиологической службе Абхазии также был передан лабораторно-диагностический прибор GeneXpert.
«С помощью нового оборудования, пациенты намного быстрее смогут получить результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме этого, у них будет быстрый доступ к медицинскому обслуживанию», - заявляют в USAID/Грузия.
По данным на 6 октября в Абхазии выявлено 1765 случаев коронавируса, выздоровело 640 человек, 15 летальных случаев.