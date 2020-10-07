USAID-Грузия передала Абхазии тесты на коронавирус и диагностическое оборудование

07.10.2020 USAID / Грузия передала больницам и клиникам Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) дополнительные тесты, необходимые для борьбы с коронавирусом, сообщает livepress.ge.



В Агентстве международного развития США заявляют, что центральной эпидемиологической службе Абхазии также был передан лабораторно-диагностический прибор GeneXpert.



«С помощью нового оборудования, пациенты намного быстрее смогут получить результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме этого, у них будет быстрый доступ к медицинскому обслуживанию», - заявляют в USAID/Грузия.



По данным на 6 октября в Абхазии выявлено 1765 случаев коронавируса, выздоровело 640 человек, 15 летальных случаев.









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