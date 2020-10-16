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    В Абхазии выявлено 93 новых случая коронавируса
    16.10.2020
    За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) проведено тестирование на коронавирусную инфекцию 285 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 93 из них, сообщают медиа со ссылкой на т.н. оперативный штаб.

    По их данным, всего коронавирусную инфекцию в оккупированной Абхазии выявили всего у 2672 человек.

    В Гудаутской больнице сейчас находятся 127 с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии - 19 пациентов, средней степени тяжести - 26. Выписано за сутки пациентов. Таким образом, выздоровели всего 1175 человек, летальных случаев 27.


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