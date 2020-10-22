Шамба: Если напавший на банк пересечет границу, Сухуми передаст его Тбилиси

22.10.2020 По заявлению секретаря де-факто Совета безопасности оккупированной Абхазии Сергея Шамба, если злоумышленник, напавший на банк в Зугдиди, пересечет т. н. «границу», Сухуми готов передать его Тбилиси, - об этом сообщает СОВА.



По данным издания, в беседе с ним Шамба назвал «нереальным» возможный переход преступника в оккупированный регион. Как выразился де-факто секретарь, «наши службы в готовности». По его словам, в регионе ведутся розыскные мероприятия. На вопрос же СОВЫ о том, передаст ли абхазская сторона преступника Тбилиси в случае его задержания, Шамба ответил: «Конечно».



Напомним, вчера в Зугдиди вооруженное лицо совершило нападение на филиал «Банка Грузии». Он взял в заложники 19 человек, но через несколько часов освободил 16 лиц и покинул здание банка вместе с заложниками после того, как были выполнены его требования - дать деньги, выделить вертолет и создать безопасные условия для того, чтобы он покинул территорию. Злоумышленник требовал полмиллиона долларов.



Примечательно, что среди четырех заложников, с которыми нападавший покинул здание «Банка Грузии», был директор департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандил Галдава, который непосредственно вел переговоры с нападавшим и впоследствии заменил собой большинство заложников. По имеющейся информации, деньги злоумышленнику принес именно Галдава. В настоящее время все заложники освобождены.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>