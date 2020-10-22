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    Шамба: Если напавший на банк пересечет границу, Сухуми передаст его Тбилиси
    22.10.2020
    По заявлению секретаря де-факто Совета безопасности оккупированной Абхазии Сергея Шамба, если злоумышленник, напавший на банк в Зугдиди, пересечет т. н. «границу», Сухуми готов передать его Тбилиси, - об этом сообщает СОВА.

    По данным издания, в беседе с ним Шамба назвал «нереальным» возможный переход преступника в оккупированный регион. Как выразился де-факто секретарь, «наши службы в готовности». По его словам, в регионе ведутся розыскные мероприятия. На вопрос же СОВЫ о том, передаст ли абхазская сторона преступника Тбилиси в случае его задержания, Шамба ответил: «Конечно».

    Напомним, вчера в Зугдиди вооруженное лицо совершило нападение на филиал «Банка Грузии». Он взял в заложники 19 человек, но через несколько часов освободил 16 лиц и покинул здание банка вместе с заложниками после того, как были выполнены его требования - дать деньги, выделить вертолет и создать безопасные условия для того, чтобы он покинул территорию. Злоумышленник требовал полмиллиона долларов.

    Примечательно, что среди четырех заложников, с которыми нападавший покинул здание «Банка Грузии», был директор департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандил Галдава, который непосредственно вел переговоры с нападавшим и впоследствии заменил собой большинство заложников. По имеющейся информации, деньги злоумышленнику принес именно Галдава. В настоящее время все заложники освобождены.


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