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    Лишь 20% майнеров в Абхазии готовы легализовать свою детельность
    18.11.2020
    В рамках слушаний по состоянию энергетической отрасли в Абхазии спикер местного т.н. парламента Валерий Кварчия сказал, что население республики болезненно переживает веерное отключение электричества, которое началось значительно раньше, чем в прошлые годы.

    Гендиректор “Черноморэнерго” Михаил Логуа проинформировал депутатов о том, что с момента разрешения деятельности по добыче криптовалюты, к ним обратились порядка 120 операторов-криптовалютчиков.

    "Есть люди, которые реально хотят заниматься майнингом на законных основаниях. Но более половины мы отказали сразу, из-за невозможности предоставления мощностей в их районах», – сказал Логуа.

    На сегодняшний день ни один запрос на подключение к электросетям еще не получил одобрения "Черноморэнерго". По информации, которой обладает компания, лишь около 20% майнеров готовы легализовать свою деятельность.


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