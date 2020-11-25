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25.11.2020 Очередное так называемое соглашение между Москвой и оккупированным Сухуми - оппозиция говорит о ненадлежащей работе правящей команды



В связи с очередным так называемым соглашением между Москвой и оккупированным Сухуми, которое МИД Грузии называет шагом к аннексии, в грузинском политическом спектре последовали оценки. Оппозиция говорит о ненадлежащей работе правящей команды. По словам члена «европейской Грузии» Георгия Канделаки, пока «Грузинская мечта» будет находиться во главе страны, проблема оккупации будет только усугубляться:



«Единственным решением этой проблемы является включение вопроса о деоккупации Грузии в двустороннюю повестку дня между США, ЕС и Россией. Каждый раз, когда, например, «Европейская Грузия» пыталась резолюцией парламента добиться включения в санкции США и Евросоюза вопроса о нашей деоккупации или же вопроса аренды отобранного у беженцев жилья, «Грузинская мечта» говорила, что это предательство и эти резолюции выбрасывала в мусорный ящик. Так что, пока «Грузинская мечта» будет находиться во главе, проблема оккупации будет только усугубляться», - заявил Георгий Канделаки.



Член «Национального движения» Тина Бокучава оценивает действия России как шаг от оккупации к аннексии. По ее словам, это может быть связано с происходящими в регионе процессами, однако по мнению оппозиционного политика, большую роль в этом играет лестная политика «Грузинской мечты» в отношении России:



«Это может быть своего рода сигналом о первом шаге от оккупационного режима к режиму аннексии, что, конечно, крайне тревожно. Это может быть вызвано региональным контекстом между ними, но также и лестной политикой, которую «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили поводят в отношении России на протяжении своего восьмилетнего правления», - отметила Тина Бокучава.



В правящей команде заявляют, что основной линией их политики является именно давление на Россию, чтобы она больше не могла осуществлять действия, направленные на аннексию территории Грузии:



«Это продолжение политики России, которая нацелена на окончательную фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона, и мы должны противостоять этому, мобилизуя и оказывая давление на международное сообщество, чтобы изменить эти намерения. Этот факт очень открыто свидетельствует о планах России, а также о том, что они также не доверяют и абхазам», - заявляет член «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе. По его словам, правительство находится в постоянном контакте с международными партнерами.











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