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    Ираклий Бебуа приговорен к 9 годам лишения свободы
    08.12.2020
    «7 декабря этого года незаконно задержанный в оккупированной Абхазии гражданин Грузии Ираклий Бебуа был незаконно приговорен к 9 годам лишения свободы», - сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

    Как сообщает ведомство, по данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий.

    «Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, вместе с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которых запланировано на 10-11 декабря», – заявили в СГБ Грузии.

    Для справки, гражданина Грузии Ираклия Бебуа задержали в Гальском районе оккупированной Абхазии за сожжение абхазского флага и приговорили к девяти годам лишения свободы. Позже, 1 сентября, при обыске его дома, ему подкинули ручную гранату с целью ужесточить наказание за сожжение флага.


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