За сутки в Абхазии зафиксировано 119 новых случаев коронавируса. Всего протестировано 537 человек
Как сообщает оперштаб, в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 62 лет, в мобильном госпитале скончалась пациентка 1946 года рождения.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 человек, у 76 из них COVID-19 подтвержден.
- В тяжелом состоянии - 20 человек,
- В средней степени тяжести - 26 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 25 пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуми, находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
Всего за время эпидемии в Абхазии выявлено 7043 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 5126 человек. 95 человек скончались.