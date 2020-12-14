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    В Гальском районе Абхазии было найдено тело мужчины средних лет
    14.12.2020
    У реки Ингури в селе Чубурхинджи района Гали (Гальского района) оккупированной Россией Абхазии было найдено тело мужчины средних лет. Им оказался 55-летний Гия Гуния. По информации источника Радио Свобода, у мужчины на теле имеются повреждения.


    По заявлению представителей де-факто властей, мужчина погиб вовремя дорожно- транспортного происшествия. По неподтвержденной пока версии, тело после автомобильной аварии выбросили в канал близ российской военной базы у села Чубурхинджи.

    Тело обнаружил местный житель, который искал свой скот.

    «Информацию подтвердили по «Горячей линии» и нам передали, что данное лицо погибло вовремя дорожно- транспортного происшествия» – об этом Радио Свобода сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.

    Погибший был жителем оккупированного района Гали. Его семья живет в Зугдиди.


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