В Гальском районе Абхазии было найдено тело мужчины средних лет

14.12.2020 У реки Ингури в селе Чубурхинджи района Гали (Гальского района) оккупированной Россией Абхазии было найдено тело мужчины средних лет. Им оказался 55-летний Гия Гуния. По информации источника Радио Свобода, у мужчины на теле имеются повреждения.





По заявлению представителей де-факто властей, мужчина погиб вовремя дорожно- транспортного происшествия. По неподтвержденной пока версии, тело после автомобильной аварии выбросили в канал близ российской военной базы у села Чубурхинджи.



Тело обнаружил местный житель, который искал свой скот.



«Информацию подтвердили по «Горячей линии» и нам передали, что данное лицо погибло вовремя дорожно- транспортного происшествия» – об этом Радио Свобода сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.



Погибший был жителем оккупированного района Гали. Его семья живет в Зугдиди.











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