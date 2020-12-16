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    Задержан бывший «мэр» Сухуми Адгур Харазия
    16.12.2020
    Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) накануне вечером задержали бывшего «мэра» Сухуми Адгура Харазия.

    В абхазском МВД сообщили, что Харазия обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозки или ношении огнестрельного оружия.

    По информации ведомства, 14 декабря, в 10:20, неустановленный на тот момент следствием гражданин, вооружённый огнестрельным оружием, подошел к припаркованному на улице Акиртава автомобилю «Nissan Patrol» под управлением жителя Сухуми Шакрыл А.С. и произвел несколько выстрелов в него.

    «Шакрыл был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом «огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей». В тот же день Шакрыл был прооперирован», – заявили в ведомстве.

    Экс-«мэр» Сухуми Адгур Харазия задержан по подозрению в совершении стрельбы в человека


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