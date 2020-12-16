Задержан бывший «мэр» Сухуми Адгур Харазия

Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) накануне вечером задержали бывшего «мэра» Сухуми Адгура Харазия.



В абхазском МВД сообщили, что Харазия обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозки или ношении огнестрельного оружия.



По информации ведомства, 14 декабря, в 10:20, неустановленный на тот момент следствием гражданин, вооружённый огнестрельным оружием, подошел к припаркованному на улице Акиртава автомобилю «Nissan Patrol» под управлением жителя Сухуми Шакрыл А.С. и произвел несколько выстрелов в него.



«Шакрыл был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом «огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей». В тот же день Шакрыл был прооперирован», – заявили в ведомстве.



Экс-«мэр» Сухуми Адгур Харазия задержан по подозрению в совершении стрельбы в человека









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>