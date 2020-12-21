Два крупнейших турецких банка начали обслуживать абхазские банковские карты - СМИ

Два крупнейших банка Турции начали обслуживать абхазские банковские карты АПРА «World», сообщает «АпсныПресс».



«Национальная платёжная система, продолжая работу, направленную на расширение географии приема национальных платежных карт АПРА «World», а также в ходе реализации сотрудничества с АО «Национальная система платежных карт», провела в Республике Турция опытно-промышленную эксплуатацию кроссистемных операций», - сообщается на сайте Банка Абхазии.



В рамках опытно-промышленной эксплуатации кроссистемных операций успешно проведены авторизация, клиринг и расчёты для операций, совершенных в терминальной сети двух крупнейших банков Турции - «Is Bank» (Ишбанк) и «Ziraat Bank» (Зираат банк). Эквайринговая сеть «Is Bank» насчитывает порядка 6 500 банкоматов и 400 000 точек по приему банковских карт. Терминальная сеть «Ziraat Bank» составляет 7 200 банкоматов и порядка 500 000 точек, принимающих банковские карты.



На сегодняшний день, карты АПРА «World» принимаются на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Армения и Республики Турция, сообщает агентство.











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