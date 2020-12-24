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    Гахария: Грузия должна работать во всех форматах для восстановления территориальной целостности
    24.12.2020
    В целях восстановления своей территориальной целостности Грузия должна работать во всех возможных форматах. Об этом кандидат в премьер-министры Георгий Гахария заявил с трибуны парламента. Он вновь обратился к депутатам, которые должны вынести вотум доверия новому правительству.

    По словам Гахария, рациональная политика, учитывающая интереса страны, является единственным способом восстановить территориальную целостность мирным путем.

    «Мы должны работать в любом формате — двустороннем, многостороннем, с вовлечением международных партнеров. Мы должны усилить давление на Россию, чтобы все международные обязательства были выполнены, а мандат Миссии наблюдателей Евросоюза распространился на всю территорию Грузии, в первую очередь я подразумеваю оккупированные территории».

    Ранее Георгий Гахария на встрече с членами фракции «Грузинская мечта» также заявлял, что оккупация была и остается главной проблемой для Грузии.


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