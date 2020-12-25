В Абхазии зафиксирован 101 случай заражения коронавирусом, три пациента умерли

25.12.2020 По информации т.н. министерства здравоохранения Абхазии, за последние сутки на коронавирус прошли тестирование 500 человек, COVID-19 подтвердился у 101 пациента.



К пяти существующим в оккупированной Абхазии ранее ковид-центрам добавился еще один ковид-центр в Ткварчели. В шести ковид-центрах лечение продолжает 281 пациент.



За последние 24 часа в больницах Сухуми, Ткварчели и Гали скончались три пациента. В Сухумской инфекционной больнице скончался 77-летний мужчина, женщина 1968 года рождения — в Ткварчельской больнице, мужчина 1924 года рождения — в Гальской больнице.



В оккупированной Абхазии от коронавирусной инфекции умерли 105 пациентов, выздоровели 6508 человек.



В период пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 8236 случаев заражения коронавирусом.









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