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    Шамба: Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров
    08.01.2021
    Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров. Об этом в беседе с sova news заявил секретарь т.н. Совета безопасности Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Сергей Шамба.

    «Нет такой необходимости. Наши службы справляются», - сказал Шамба.

    Вместе с тем, по заявлению госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани, центральные власти Грузии предлагают оккупированной Абхазии помощь в противопожарных работах и с привлечением вертолета. Как пояснила Ахвледиани на проведенном в администрации правительства брифинге, в условиях режима оккупации у центральных властей Грузии нет эффективного доступа к оккупированным регионам.


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