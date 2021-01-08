Шамба: Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров

08.01.2021 Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров. Об этом в беседе с sova news заявил секретарь т.н. Совета безопасности Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Сергей Шамба.



«Нет такой необходимости. Наши службы справляются», - сказал Шамба.



Вместе с тем, по заявлению госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани, центральные власти Грузии предлагают оккупированной Абхазии помощь в противопожарных работах и с привлечением вертолета. Как пояснила Ахвледиани на проведенном в администрации правительства брифинге, в условиях режима оккупации у центральных властей Грузии нет эффективного доступа к оккупированным регионам.









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