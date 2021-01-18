20 января Ингури ГЭС остановится на 3 месяца

С 20-го января до конца апреля в связи с реабилитационными работами функционирование Ингури ГЭС будет приостановлено. Как сообщил информационному агентству Interpressnews директор объекта Леван Мебония, такая необходимость связана с ремонтом тоннеля.



«Другие реабилитационные работы на ГЭС уже начались. Сейчас говорят о ремонте тоннеля, требующем остановки ГЭС. Ингури ГЭС будет остановлена с 20 января до конца апреля», — сообщил Мебония и добавил: из-за этого Грузия лишится более 400 млн. КВтч электроэнергии.



Гидроэлектростанция, расположенная на линии оккупации, является единственным совместным грузино-абхазским проектом. Бетонная плотина станции высотой 270 метров находится на территории, подконтрольной официальному Тбилиси, а пять генераторов – в оккупированной зоне. Стороны совместно управляют ГЭС и делят электричество, которое она производит.



В 1992 году между грузинской и абхазской сторонами была достигнута договоренность о распределении выработки электроэнергии с Ингури, согласно которой 60% поступает Тбилиси, 40% – Сухуми.



На время остановки ГЭС де-факто Сухуми намерен импортировать электроэнергию из России, об этом ранее сообщила глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.



«Остановка Ингури ГЭС не нанесет ущерба нашей энергосистеме, поскольку сезонная выработка в настоящее время минимальна. Что касается того, как Абхазия будет снабжаться электроэнергией в этот период, то уже объявлено, что они импортируют электроэнергию из России и оплата будет произведена ими, то есть мы не участвуем в этом вопросе», — сказала Натия Турнава.









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