.: Лента Новостей
  • Аслан Бжания: Сухумский аэропорт заработает не позднее 2024 года
  • В Абхазии зафиксировано 54 новых случая коронавируса, шесеро умерли
  • Россия прессует абхазский оппозиционеров на МАПП «Адлер»
  • В Абхазии прошли рейды по выявлению нелегальных майнинговых ферм
  • ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России по шести пунктам из восьми
  • Александр Анкваб подключен к аппарату ИВЛ
  • 20 января Ингури ГЭС остановится на 3 месяца
  • Почему в Абхазии не могут закрыть криптофермы?
  • Ковид-ограничения в Абхазии продлены до 10 февраля
  • Шамба: Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров

    •
     
    Россия прессует абхазский оппозиционеров на МАПП «Адлер»
    27.01.2021
    Абхазская общественная организация «Аидгылара» («Единение») сообщила об очередном инциденте на грузино-российской границе.

    «26 января 2021 года, приблизительно в 08:30 часов, при переходе МАПП «Адлер», председатель РОО «Аидгылара» Кварчия К.В. был необоснованно задержан, без каких-либо объяснений, сотрудниками Погранслужбы ФСБ РФ. На попытки выяснить причины задержания никакого ответа не последовало. Аналогичная ситуация повторилась 26 января 2021 года, примерно в 09:20 часов в отношении секретаря РОО «Аидгылара» Трапш Л.С.», – говорится в заявлении Высшего совета организации.

    Абхазские оппозиционеры говорят, что «подобные факты приобретают системный характер». В частности, Кварчия и Трапш были задержаны и допрошены в декабре прошлого года.

    «Об этих фактах 18 декабря 2020 года письмом был уведомлен министр иностранных дел, однако никакой реакции со стороны властей не последовало», – сказано в заявлении «Аидгылара».


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия