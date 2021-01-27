Россия прессует абхазский оппозиционеров на МАПП «Адлер»

Абхазская общественная организация «Аидгылара» («Единение») сообщила об очередном инциденте на грузино-российской границе.



«26 января 2021 года, приблизительно в 08:30 часов, при переходе МАПП «Адлер», председатель РОО «Аидгылара» Кварчия К.В. был необоснованно задержан, без каких-либо объяснений, сотрудниками Погранслужбы ФСБ РФ. На попытки выяснить причины задержания никакого ответа не последовало. Аналогичная ситуация повторилась 26 января 2021 года, примерно в 09:20 часов в отношении секретаря РОО «Аидгылара» Трапш Л.С.», – говорится в заявлении Высшего совета организации.



Абхазские оппозиционеры говорят, что «подобные факты приобретают системный характер». В частности, Кварчия и Трапш были задержаны и допрошены в декабре прошлого года.



«Об этих фактах 18 декабря 2020 года письмом был уведомлен министр иностранных дел, однако никакой реакции со стороны властей не последовало», – сказано в заявлении «Аидгылара».









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