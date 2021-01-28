.: Лента Новостей
  • Аслан Бжания: Сухумский аэропорт заработает не позднее 2024 года
  • В Абхазии зафиксировано 54 новых случая коронавируса, шесеро умерли
  • Россия прессует абхазский оппозиционеров на МАПП «Адлер»
  • В Абхазии прошли рейды по выявлению нелегальных майнинговых ферм
  • ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России по шести пунктам из восьми
  • Александр Анкваб подключен к аппарату ИВЛ
  • 20 января Ингури ГЭС остановится на 3 месяца
  • Почему в Абхазии не могут закрыть криптофермы?
  • Ковид-ограничения в Абхазии продлены до 10 февраля
  • Шамба: Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров

    •
     
    Аслан Бжания: Сухумский аэропорт заработает не позднее 2024 года
    28.01.2021
    Для Абхазии очень важно, чтобы заработал Сухумский аэропорт, и он заработает не позднее 2024 года, - заявил лидер марионеточного режима Абхазии Аслан Бжания, передает Sputnik.

    «В две недели один раз проходит совещание в Министерстве транспорта России, сюда уже неоднократно приезжали специалисты из Минтранса, приезжали потенциальные инвесторы, этот проект будет запущен. Там будут работать более одной тысячи человек», - подчеркнул Бжания.

    Бжания также заметил, что задачу по запуску аэропорта нельзя решить за один день, однако работа в этом направлении будет продолжаться, и проект будет реализован.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия