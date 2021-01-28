Аслан Бжания: Сухумский аэропорт заработает не позднее 2024 года

28.01.2021 Для Абхазии очень важно, чтобы заработал Сухумский аэропорт, и он заработает не позднее 2024 года, - заявил лидер марионеточного режима Абхазии Аслан Бжания, передает Sputnik.



«В две недели один раз проходит совещание в Министерстве транспорта России, сюда уже неоднократно приезжали специалисты из Минтранса, приезжали потенциальные инвесторы, этот проект будет запущен. Там будут работать более одной тысячи человек», - подчеркнул Бжания.



Бжания также заметил, что задачу по запуску аэропорта нельзя решить за один день, однако работа в этом направлении будет продолжаться, и проект будет реализован.









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