Сборник рассказов абхазских и грузинских авторов издали на немецком языке

04.02.2021 Абхазские и грузинские рассказы будут изданы в одной книге «Фиговое дерево» при финансовой поддержке «Фонда Конрада Аденауера» и «Института Гёте». Об этом сообщает неправительственная организация «Literature Initiative Georgia» (Грузинская литературная инициатива).



Сборник составили Гурам Одишария и Роин Агрба. В него попали произведения шести грузинских и шести абхазских авторов — Д. Зантария («Граммофон»), Д. Начкебия («В стекле»), Дж. Ахуба («Туган»), Н. Тарба («Апсимра — солнце усопших»), А. Гагуа («Пока не взойдет солнце»), Д. Чачхалия («Фиговое дерево»), Г. Одишария («Михаил Бжагба и война»), Л. Бугадзе («Самооценка»), Т. Доленджашвили («Покорность»), А. Иашагашвили («Хроники Холиншеда»), Д. Анфимиади («Мертвые»), Г. Кекелидзе («Две повести со спины»).



«Изданный на немецком языке сборник способствует углублению абхазо-грузинских литературных отношений и популяризации абхазских и грузинских авторов за рубежом», — говорится на сайте Literature Initiative Georgia.



На обложке книги изображен рисунок «Неизвестный святой» абхазского художника Руслана Агирба.



Проект осуществляется при сотрудничестве «Literature Initiative Georgia» с немецким издание «Klak Verlag».



«В 2019-2020 годах при поддержке Фонда Конрада Аденауера был осуществлен абхазо-грузинский литературный проект, целью которого был прорыв изоляции между грузинскими и абхазскими обществами при участии писателей и популяризация современной грузинской и абхазской литературы за рубежом.



Всем хорошо известно, что именно литература является тем главным инструментом, который лучше всего отражает социально-политическое состояние общества. К тому же, это пространство, которое в любую эпоху преданно стоит на защите интересов общественности.



В рамках проекта были проведены встречи между абхазскими и грузинскими писателями. Участники обсудили современные абхазские и грузинские литературные процессы и определили возможности будущего сотрудничества», — говорится в заявлении организации.









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