Россия собирается разместить в Гальском районе Абхазии системы ПВО

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23.02.2021 - ИА "Акцент" Пока Тбилиси, занятый постыдными внутренними войнами, не будет иметь времени, определить план действий и предпринять шаги в создавшейся в регионе после второй карабахской войны опасной реальности, необходимые для решения многих важных вызовов, Кремль не теряет времени в оккупированных регионах Грузии. Вот уже несколько месяцев послания Сухуми о диалоге и сотрудничестве с Тбилиси остаются без ответа. Москва же тем временем окончательно сняла перед абхазами маску «друга и стратегического партнера» и перешла на открытую аннексию.



ИА «Акцент» на протяжении всех этих месяцев тщетно пытается привлечь внимание властей Грузии к тревожным процессам в оккупированном регионе. События же уже развиваются молниеносно. Кроме того, момент, когда абхазы, оказавшиеся в одиночестве перед лицом российской угрозы, обратили свой взор на Тбилиси, возможно, больше уже не повторится.



Под нашими материалами часто читаем комментарии следующего содержания - «В чем же новость? Абхазия и так уже давно находится под контролем России» … Подобные соображения могут появиться только у тех, кто даже не владеет поверхностной информацией о существующей там ситуации и понятия не имеет о той огромной разнице, существующей между Абхазским и Цхинвальским регионами в подходе к российской и собственной «независимости».



Реальность такова, что Россия перешла от оккупации к аннексии и форсированно, один шаг за другим на законодательном уровне превращает оккупированную территорию Абхазии в свою собственность. С этой целью еще в конце 2019 года при режиме Рауля Хаджимба в Сухуми была направлена программа «Формирование единого социально-экономического пространства на основе гармонизации законодательства», состоящая из 46 пунктов, ключевыми пунктами которой являются: гражданам России предоставление так называемого абхазского гражданства, земли и недвижимости, а также предусматривает отмену запрета на отчуждение энергоресурсов и других стратегических объектов.



Новая де-факто власть Аслана Бжания максимально тянула время и из последних сил сопротивлялась программе, которая в конечном итоге сделает Абхазию собственностью России. Однако Москва в свойственной ей манере перешла к открытому прессингу: в условиях пандемии прекратила финансирование Абхазии, запретила находящимся в группе риска пенсионерам пользоваться картами и для того, чтобы получить причитающиеся деньги, вынудила стоять их в длинных очередях у банковских филиалов, во время курортного сезона закрыла де-факто границу на Псоу и т.д. Абхазы подозревают, что недавние лесные пожары также были российской диверсией, устроенной после того, как де-факто власти согласовались с Турцией оплатить ввоз лекарств и медицинского оборудования древесиной. Подозрения вызывают и частые отключения на территории России линии электропередач «Кавказ» в тот период, когда Энгури ГЭС остановлена на ремонт и Абхазия полностью зависит от передачи электроэнергии из России. Одним словом, «стратегический партнер» делает все, чтобы Абхазию загнать в угол…



На прошлой неделе мы получили еще одну тревожную новость: от де-факто министра экономического развития Абхазии Кристины Озган, которая побывала в Москве, потребовали разом погасить выделенный несколько лет тому назад так называемый железнодорожный кредит (по которому, кстати, ничего не было сделано, и абхазы эту сумму в реальности даже не использовали), а когда услышали от «министра», что у абхазской стороны нет на это денег, они «предложили» выплатить кредит так сказать натурой - передать абхазский участок железной дороги в собственность России.



И последняя тревожная информация: ползучая оккупация, которую Россия до сих пор осуществляет в направлении Цхинвальского региона, Москва начала теперь и на территории Абхазии. В частности, силы ФСБ России, теперь уже и на территории Абхазии, по всему периметру де-факто границы и остальной Грузией недавно «разметили» полосу шириной 1,5 км - вдоль этой полосы проложена колючая проволока, возводятся укрепления. Начато строительство и других объектов неизвестного для населения назначения, которые, как сообщил «Акценту» источник, проинформированный де-факто властями, в реальности, это будут новые военные объекты. По его словам, в этом районе планируется размещение систем противовоздушной обороны. Также, как и в направлении Цхинвальского региона, и здесь колючая проволока прошла через приусадебные участки нескольких местных жителей. Уже было зафиксировано несколько случаев, когда местных жителей, которые перешли на «запретную» территорию, для того чтобы вывести забредший туда свой скот, задерживали и требовали денег у семей для их освобождения…



Но ведь все это происходит «где-то далеко», из Тбилиси не видно. Поэтому, куда спешить– сначала закончим внутренние войны, а затем займемся ими.











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