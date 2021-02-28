.: Лента Новостей
  • В храмах оккупированной Абхазии возобновились богослужения
  • Патриархия Грузии обвинила самозванца Висариона Аплиа во лжи
  • В Абхазии лимит потребления электроэнергии в феврале превышен на 27%
  • Россия собирается разместить в Гальском районе Абхазии системы ПВО
  • Абхазские церковные раскольники просят Москву определить их статус
  • «Абхазия - это Грузия» - теперь об этом знают и на Марсе
  • Элене Хоштария просит правительство отменить карантин для жителей Абхазии
  • Легализация грузино-абхазской торговли – внутреннее противостояние и новые дискуссии в Сухуми
  • Половина Абхазии из-за аварии на ЛЭП осталась без электричества
  • Грузия отреагировала на верификацию Twitter-аккаунта посольства РФ в Абхазии

    •
     
    В храмах оккупированной Абхазии возобновились богослужения
    28.02.2021
    В храмах оккупированной Россией Абхазии возобновились богослужения. Об этом в интервью агентству «Sputnik» глава самозваной т.н. Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа.

    «Московский патриархат будет нам помогать в нашей самостоятельной позиции. Российская православная церковь будет поддерживать становление автономной церкви в Абхазии, говорить об автокефалии еще рано, сначала надо восстановить автономию. У нас идет восстановление абхазского католикосата, это процесс очень долгий, кроме России на Кавказе никто не восстанавливал православие», - заявил он.

    По его словам, самое главное, чтобы Абхазию не связывали с Грузинской православной церковью.

    «Этого мы добились. Конечно, грузины будут не согласны, но мы сами внутри Абхазии должны быть в единстве и это самое главное. Тогда наш вопрос будет решаться легко, потому что и Москва не может понять хотим мы Константинополь или восстанавливать православие с ними», - говорит Аплиаа.

    По его же словам, для восстановления автономной «Абхазской православной церкви» Московский патриархат окажет помощь в организации служб на абхазском языке, для чего в России будет издаваться специальная литература, наладят работу переводческой комиссии, Абхазия будет получать церковную утварь и многое другое.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия