В храмах оккупированной Абхазии возобновились богослужения

В храмах оккупированной Россией Абхазии возобновились богослужения. Об этом в интервью агентству «Sputnik» глава самозваной т.н. Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа.



«Московский патриархат будет нам помогать в нашей самостоятельной позиции. Российская православная церковь будет поддерживать становление автономной церкви в Абхазии, говорить об автокефалии еще рано, сначала надо восстановить автономию. У нас идет восстановление абхазского католикосата, это процесс очень долгий, кроме России на Кавказе никто не восстанавливал православие», - заявил он.



По его словам, самое главное, чтобы Абхазию не связывали с Грузинской православной церковью.



«Этого мы добились. Конечно, грузины будут не согласны, но мы сами внутри Абхазии должны быть в единстве и это самое главное. Тогда наш вопрос будет решаться легко, потому что и Москва не может понять хотим мы Константинополь или восстанавливать православие с ними», - говорит Аплиаа.



По его же словам, для восстановления автономной «Абхазской православной церкви» Московский патриархат окажет помощь в организации служб на абхазском языке, для чего в России будет издаваться специальная литература, наладят работу переводческой комиссии, Абхазия будет получать церковную утварь и многое другое.









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