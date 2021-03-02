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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазский «омбудсмен» обратилась к Бжания с просьбой защитить права жителей Гали

02.03.2021 Уполномоченный по правам человека в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Асида Шакрыл призывает лидера местного режима Аслана Бжания рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода, введенного 14 марта 2020 года и принять необходимые решения, учитывающие необходимость соблюдения прав человека и предусматривающие все меры безопасности, связанные с защитой населения от распространения коронавирусной инфекции.



Омбудсмен заявляет, что введенные в целях сохранения жизни и здоровья населения ограничения должны быть соразмерными и адекватными существующей угрозе.



В обращении указано, что в настоящее время в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации смягчены многие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса «как в Абхазии, так и в Грузии». Но, из-за продолжающегося функционирования в режиме ограничения многие жители Гали оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься как дискриминация.



Уполномоченный по правам человека в Абхазии также заявляет, что молодые люди, поступившие в образовательные учреждения Грузии и не имеющие возможности вовремя выехать в Грузию, столкнутся с проблемами в условиях закрытой «границы». По ее словам, многие жители Гали страдают хроническими заболеваниями и остались без планового лечения в Грузии.



«Таким образом, без возможности свободно передвигаться и удовлетворять свои базовые потребности на протяжении почти года, население района оказалось в тяжелой ситуации. Все это привело к тому, что участились случаи нелегального перехода границы жителями Гальского района [зафиксировано около четырех тысяч случаев]», — пишет Омбудсмен.









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