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    Абхазский «омбудсмен» обратилась к Бжания с просьбой защитить права жителей Гали
    02.03.2021
    Уполномоченный по правам человека в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Асида Шакрыл призывает лидера местного режима Аслана Бжания рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода, введенного 14 марта 2020 года и принять необходимые решения, учитывающие необходимость соблюдения прав человека и предусматривающие все меры безопасности, связанные с защитой населения от распространения коронавирусной инфекции.

    Омбудсмен заявляет, что введенные в целях сохранения жизни и здоровья населения ограничения должны быть соразмерными и адекватными существующей угрозе.

    В обращении указано, что в настоящее время в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации смягчены многие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса «как в Абхазии, так и в Грузии». Но, из-за продолжающегося функционирования в режиме ограничения многие жители Гали оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься как дискриминация.

    Уполномоченный по правам человека в Абхазии также заявляет, что молодые люди, поступившие в образовательные учреждения Грузии и не имеющие возможности вовремя выехать в Грузию, столкнутся с проблемами в условиях закрытой «границы». По ее словам, многие жители Гали страдают хроническими заболеваниями и остались без планового лечения в Грузии.

    «Таким образом, без возможности свободно передвигаться и удовлетворять свои базовые потребности на протяжении почти года, население района оказалось в тяжелой ситуации. Все это привело к тому, что участились случаи нелегального перехода границы жителями Гальского района [зафиксировано около четырех тысяч случаев]», — пишет Омбудсмен.


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