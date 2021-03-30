Официальный Тбилиси предлагает абхазским и цхинвальским врачам подключиться к процессу вакцинации

30.03.2021 По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани, согласно утвержденному в Грузии национальному плану, процесс вакцинации от COVID-19 в стране проходит поэтапно.



«Параллельно с предоставленными дозами, в приоритете находятся целевые группы, затем вакцинация будет распространена и на других граждан. Сегодня у нас есть возможность сообщить вам, что текущая программа противокоронавирусной иммунизации в Грузии позволяет людям соответствующей возрастной группы, проживающих в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии (оккупированные Россией территории Грузии - ред.), пройти вакцинацию на территории, контролируемой центральной властью Грузии.



Связанные с этим процессом процедуры и схемы находятся в тесном сотрудничестве с другими соответствующими ведомствами и определены Министерством здравоохранения Грузии, которое будет распространять данную информацию в соответствии со своими полномочиями», — заявила Тея Ахвледиани.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>