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    Официальный Тбилиси предлагает абхазским и цхинвальским врачам подключиться к процессу вакцинации
    30.03.2021
    По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани, согласно утвержденному в Грузии национальному плану, процесс вакцинации от COVID-19 в стране проходит поэтапно.

    «Параллельно с предоставленными дозами, в приоритете находятся целевые группы, затем вакцинация будет распространена и на других граждан. Сегодня у нас есть возможность сообщить вам, что текущая программа противокоронавирусной иммунизации в Грузии позволяет людям соответствующей возрастной группы, проживающих в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии (оккупированные Россией территории Грузии - ред.), пройти вакцинацию на территории, контролируемой центральной властью Грузии.

    Связанные с этим процессом процедуры и схемы находятся в тесном сотрудничестве с другими соответствующими ведомствами и определены Министерством здравоохранения Грузии, которое будет распространять данную информацию в соответствии со своими полномочиями», — заявила Тея Ахвледиани.


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