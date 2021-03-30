Абхазский режим отказался от предложения Тбилиси о помощи в вакцинации

30.03.2021 Очередной пиар-акцией грузинских властей назвали в Администрации Бжания заявление министра здравоохранения Грузии о готовности вакцинировать от коронавируса жителей Абхазии и Цхинвальского региона (оккупированные Россией регионы Грузии).



"Мы не нуждаемся в помощи Грузии и ее властей. В вопросе вакцинации населения нам оказывает помощь наш друг и стратегический партнер - Российская Федерация. Скоро в Абхазии начнется вакцинация населения одним из препаратов, разработанных российскими учеными", - заявили в Администрации президента Абхазии, добавив, что эффективность российской вакцины уже доказана на практике.



Что касается предложения грузинской стороны, то Сухуми даже не намерен его рассматривать, отметили в Администрации главы местного режима.



"Мы не намерены приобретать вакцины, разработанные в других странах", - говорится в заявлении.



О том, что Грузия готова вакцинировать от коронавируса жителей Абхазии и Южной Осетии, сообщила на брифинге во вторник 30 марта глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе. Вакцинация от коронавируса в Грузии проходит двумя препаратами - AstraZeneca и Pfizer.









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