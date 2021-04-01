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    В машине юриста администрации Галского района нашли наркотики
    01.04.2021
    По сообщению пресс-службы МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), Джинджолия Алмас Фредикович 1997 года рождения незаконно приобрел, хранил и перевозил в автомобиле "Mitsubishi Carisma" с госномером Е 339 МУ блистеры препарата "Лирика".

    При осмотре машины из-под обшивки багажного отсека изъято 4 пластины запрещенного в свободном обороте на территории Абхазии препарата – 47 капсул, содержащих психотропное вещество "Прегабалин", общей массой более 14 граммов.

    В отношении Джинждолия возбуждено уголовное дело и взято обязательство о явке.


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