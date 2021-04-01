Александр Анкваб вернулся в Абхазию после лечения от ковида

«Премьер-министр» Абхазии (оккупированная Россией территория Грузии) Александр Анкваб, заразившийся коронавирусом, вернулся в Абхазию из России после почти трехмесячного лечения.
Информация о его возвращении распространяется на сайте «кабинета министров» Абхазии. В заявлении говорилось, что он «чувствует себя хорошо».
Диагноз Анквабу был поставлен 30 декабря прошлого года. Позже, 4 января, он был доставлен на лечение в клинику Абхазии, откуда его перенаправили на лечение в Москву.
Обязанности Александра Анкваба во время пребывания в России исполнял де-факто министр финансов и вице-премьер Владимир Дельба.
Пока неизвестно, вернется ли Александр Анкваб к работе на посту де-факто премьер-министра.