Александр Анкваб вернулся в Абхазию после лечения от ковида

01.04.2021 «Премьер-министр» Абхазии (оккупированная Россией территория Грузии) Александр Анкваб, заразившийся коронавирусом, вернулся в Абхазию из России после почти трехмесячного лечения.



Информация о его возвращении распространяется на сайте «кабинета министров» Абхазии. В заявлении говорилось, что он «чувствует себя хорошо».



Диагноз Анквабу был поставлен 30 декабря прошлого года. Позже, 4 января, он был доставлен на лечение в клинику Абхазии, откуда его перенаправили на лечение в Москву.



Обязанности Александра Анкваба во время пребывания в России исполнял де-факто министр финансов и вице-премьер Владимир Дельба.



Пока неизвестно, вернется ли Александр Анкваб к работе на посту де-факто премьер-министра.









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