Тела погибших в реке Ингури перевозят из Зугдиди в Гальский район

08.04.2021 Тело 30-летней Тамуны Цатава, трагически погибшей в реке Ингури, накануне из Зугдиди через Ингурский мост перевезли в село Царче Гальского района Абхазии. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» сообщили родственники умершей женщины.



Сегодня из Зугдиди в село Чубурхинджи Гальского района перевезут тело 62-летнего Тамаза Басландзе. Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче перевезут завтра. Сейчас их тела находятся в доме у зугдидских родственников.



Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены накануне возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.



Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.



Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».









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