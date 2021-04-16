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    В Роспотребнадзоре подтвердили необходимость тестов после возвращения из Абхазии
    16.04.2021 - "Известия"
    Российским туристам при возвращении из Абхазии (оккупированная Россией территория Грузии - ред.) необходимо сдавать тест на коронавирус. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в Роспотребнадзоре.

    «Гражданам РФ необходимо по возвращении из любой зарубежной страны, в том числе из Абхазии, сдавать ПЦР-тест и загружать результаты на портал госуслуг. Правило вступило в силу с 15 апреля», — приводит «Интерфакс» заявление надзорного ведомства.

    Согласно новым правилам, с 15 апреля перед путешествием россиянам необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале госуслуг, а после прибытия в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус и разместить результат в специальной форме на интернет-ресурсе. При этом вид транспорта, на котором путешественники пересекли границу, не имеет значения.

    «До получения результатов теста гражданам нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания», — отметили в Роспотребнадзоре.

    При этом пресс-служба правительства Абхазии распространила заявление, в котором говорилось, что новое требование Роспотребнадзора не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок.

    Ранее в этот день Роспотребнадзор предложил обязать россиян, возвращающихся до 1 мая из Турции и Танзании, в течение пяти дней сдать второй ПЦР-тест на коронавирус. Проект постановления ведомства опубликован на портале нормативно-правовых актов.


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