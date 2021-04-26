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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Доклад СГБ: Российская оккупация — угроза для Грузии

26.04.2021 Отчет о деятельности Службы госбезопасности Грузии (СГБ) за 2020 год будет обсуждаться сегодня на совместном заседании Комитетов по обороне и безопасности, правовым вопросам и правам человека и гражданской интеграции. Отчет представит первый заместитель главы СГБ Алекси Батиашвили.



Согласно отчету, в 2020 году основным вызовом по-прежнему оставалась деятельность иностранных спецслужб в ущерб национальным интересам Грузии, такие как тайные операции, включая кибер-операции, попытки использовать инструменты гибридной войны для получения рычагов политического, военного, социально-экономического, идеологического и другие форм влияния.



В докладе отмечается, что реальной угрозой для грузинского государства по-прежнему является российская оккупация, рост милитаризации на оккупированных территориях и продолжающиеся там военные учения.



По данным СГБ, события в регионе также повлияли на внутреннюю безопасность страны. Особым вызовом в этом плане стали боевые действия между Арменией и Азербайджаном.



Оккупированные территории



Согласно отчету, в 2020 году официальная Москва продолжила политику фактической аннексии оккупированных регионов Грузии, процесс изоляции оккупированных регионов от центральной власти и отчуждения населения, разделенного линией оккупации.



В контексте аннексии подчеркивается так называемое соглашение между Россией и Абхазией от 12 ноября 2020 года. Утверждение программы формирования единого социально-экономического пространства в финансовой, экономической и социальной сферах. Оно предусматривает гармонизацию нормативно-правовой базы и предоставление т.н. абхазского гражданства и недвижимости, в том числе допускает возможность отчуждения объектов стратегического значения. СГБ предполагает, что после экономического кризиса, вызванного пандемией, Россия оказывала давление на Абхазию, с целью подписания этого документа, используя вопрос о финансовой помощи. В очередной раз обострился вопрос о передаче села Аибга в оккупированном Гагрском районе на российско-грузинской границе России, что, по мнению СГБ, также является частью политики аннексии.



Согласно отчету, прямая угроза аннексии в направлении оккупированного Цхинвали остается серьезной проблемой, поскольку де-факто цхинвальский режим открыто поддерживает вопрос о присоединении к Российской Федерации. Еще один шаг в этом направлении — упрощение таможенных процедур между т.н. Цхинвальским регионом и Россией.



В течение 2020 г. Выявлено 64 случая незаконного задержания в направлении Цхинвальского региона и 13 случаев в направлении Абхазии по обвинению в незаконном пересечении границы.

Что касается процесса бордеризации было выявлено 16 случаев незаконной бордеризации в направлении Абхазии и 60 случаев в направлении Цхинвальского региона.



Согласно отчету, с целью устранения / разрядки инцидентов на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации в кратчайшие сроки была активизирована горячая линия МНЕС. Всего линия была активизирована — 2836 раз. 1736 в случае оккупированного Цхинвальского региона, 1100 — в случае оккупированной Абхазии. СГБ сообщает, что в 2020 году оккупационные силы пытались умышленно повредить «горячую линию» и политизировать этот вопрос.



В отчете говорится, что, несмотря на усилия центрального правительства и участие международных партнеров, что в делах граждан Грузии убитых оккупационными силами Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили, а также погибших в результате оккупации Давида Башарули и Ираклия Кварацхелия, не произошло никаких изменений в плане осуществления наказания.



В отчете приводятся конкретные цифры финансовой зависимости оккупированных регионов от России: финансовая помощь России Абхазии составила 4,5 миллиарда российских рублей (63 миллиона долларов), что составляет около 50% бюджета; В случае Цхинвальского региона российская помощь составила 6,2 миллиарда российских рублей (86 миллионов долларов) и заполнила 82% бюджета.



Контрразведывательная деятельность



По данным СГБ, специальные службы и организации иностранных государств посредством деятельности или кампаний, направленных или финансируемых ими, стремились прямо или косвенно вмешиваться во внутренние политические процессы и общественную жизнь, нарушать конституционный порядок, создавать беспорядки и подрывать основы и формы государства. Осуществлять задержку функционирования институциональных систем страны и ограничение их развития.



В сообщении говорится, что попытки повлиять на внешнеполитический курс Грузии продолжали играть важную роль в деятельности иностранных спецслужб и отдельных лиц или групп лиц, находящихся под их влиянием. СГБ не приводит конкретных примеров.



Армяно-азербайджанский конфликт



По данным СГБ, продолжающаяся военная конфронтация между Азербайджаном и Арменией в 2020 году и связанные с ним угрозы также стали серьезным вызовом для Грузии — заинтересованные стороны стали особенно активными в регионах, густонаселенных этническими меньшинствами в Грузии.



«Эти группы активно пытались обострить ситуацию между этническими азербайджанцами и армянскими гражданами Грузии, перенести конфликт на территорию конкретных муниципалитетов и нанести ущерб мирной среде там. В целях содействия деструктивным процессам различными способами распространялась ложная информация о причастности Грузии к текущим событиям», — говорится в сообщении.



Согласно сообщению, зарубежные спецслужбы активно использовали события вокруг Нагорного Карабаха для усиления своей риторики против Азербайджана, Турции и Армении.



По данным СГБ, были выявлены лица, участвующие в аналогичных процессах, а также поддельные учетные записи в социальных сетях, конкретные организации и связанные с ними СМИ, и было установлено, что эти субъекты действовали за пределами страны, в основном в Российской Федерации.



Пандемия коронавируса



Служба государственной безопасности заявляет, что выявила отдельных лиц и группы лиц, пытающихся нарушить работу государственных учреждений, участвующих в управлении новой пандемией коронавируса, используя различные средства массовой коммуникации, распространяя ложную информацию с предварительным знанием и сея страх, незащищенность и паника среди населения. Возбуждено уголовное дело по статье о саботаже.



По данным СГБ, после глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, кибероперации, проводимые иностранными спецслужбами, приобрели иной радикальный и агрессивный характер. Особого внимания заслуживает кибератака на Министерство здравоохранения в сентябре 2020 года, которая привела к незаконному доступу к важной медицинской документации и документации по управлению пандемией, включая данные из базы данных Центра исследований общественного здравоохранения Ричарда Лугара, и массовому доступу к одному из зарубежных веб-сайтов.









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