Молодой человек упал в ущелье, пытаясь перейти из оккупированной Абхазии

На территории села Мужава в ущелье упал 35-летний житель села Речхи оккупированного Гальского района Гоча Корсантия, который пытался перейти из оккупированной Абхазии на подконтрольную центральным властям Грузии территорию.
Согласно распространённой информации, Гоча Корсантия использовал тропы, ведущие к дренажным трубам Ингури ГЭС. По дороге в Даба Джвари, куда он вез на лошади продукты для семьи, Корсантия упал вместе с лошадью с высоты около 150 метров.
Мужчина был доставлен в Зугдидский реферальный госпиталь в критическом состоянии.