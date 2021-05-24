Молодой человек упал в ущелье, пытаясь перейти из оккупированной Абхазии

24.05.2021 На территории села Мужава в ущелье упал 35-летний житель села Речхи оккупированного Гальского района Гоча Корсантия, который пытался перейти из оккупированной Абхазии на подконтрольную центральным властям Грузии территорию.



Согласно распространённой информации, Гоча Корсантия использовал тропы, ведущие к дренажным трубам Ингури ГЭС. По дороге в Даба Джвари, куда он вез на лошади продукты для семьи, Корсантия упал вместе с лошадью с высоты около 150 метров.



Мужчина был доставлен в Зугдидский реферальный госпиталь в критическом состоянии.









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