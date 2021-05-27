Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Гаприндашвили: «Последняя война давно и навсегда закончилась. Должен завершиться и застой с бездействием»

27.05.2021 - ИА "Акцент" «Президент» Абхазии Аслан Бжания 25 мая подписал указ о внесении изменения в «Концепцию внешней политики Республики Абхазия», утвержденную им же 4 декабря 2020 года.



Из концепции изъято положение, касающееся урегулирования отношений с Тбилиси, а именно – пункт 2.3, который, в частности, гласил: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».



С критикой этого положения и требованием его изъятия выступали оппозиционные силы, в частности ветеранская организация “Аруаа”, укомплектованная, в том числе, реваншистски настроенными бывшими коррумпированными экс-чиновниками. 2 марта они собрались в центре Сухуми. Поводом была использована частная поездка экс-помощника Аслана Бжания, бизнесмена Бенура Квирая в Тбилиси. Собравшиеся на немногочисленной акции требовали от “парламента” «дать оценку действиям помощника президента и принять решение о полном запрете торгово-экономических отношений с Грузией». 9 марта, на встрече с депутатами “парламента” Аслан Бжания согласился убрать из концепции слова о «многоуровневых переговорах с Грузией». Однако несколько дней назад “Аруаа”, которая после провалившейся мартовской попытки переворота особой активности не проявляла, вновь активизировалась. Дождавшись отъезда абхазской делегации во главе с Асланом Бжания в Сирию, “Аруаавцы” созвали брифинг, вновь огласили требование изъятия из концепции вышеупомянутого пункта, а заодно и предложение Аслану Бжания уйти в отставку, потому как он “проявил шаткость во внешней политике, которая истолкована Грузией как наша слабость и готовность сдать свою независимость». А уже 26 мая стало известно, что 25-го Аслан Бжания подписал таки указ о внесении изменения в «Концепцию внешней политики» и пункт 2.3 из нее изъят.



Прокомментировать произошедшее мы попросили бывшего дипломата, многократного участника Международных Женевских дискуссий, директора “Ассоциации реформ Грузии” (GRASS) Паату Гаприндашвили.



Паата Гаприндашвили: «Очень жаль, что Аслан Бжания принял такое решение. Это шаг назад, поскольку в первую очередь, противоречит интересам населения Абхазии. Ведь такая формулировка в свое время появилась в документе в интересах именно народа, а не конкретных политических групп! Возможно, учитывая дальнейшее изъятие, лучше было бы данный пункт в свое время в документ и не вносить.



На мой взгляд, несерьезно обсуждать версию о том, что г-н Бжания не выдержал натиска коррумпированной пророссийской оппозиции и выполнил ультиматум «Аруаа»: эта «оппозиция» не настолько сильна, да и Аслан Бжания не настолько слаб. Более вероятным мне представляется возможность того, что пойти на данный шаг ему «посоветовала» Москва, и г-н Бжания решил больше не сопротивляться. Считаю, что в свое время начав говорить о необходимости диалога между Тбилиси и Сухуми, он проявил большую политическую отвагу и мудрость. При этом он подчеркивал, что главное, чтобы диалог принес положительные плоды [и тут, в первую очередь, подразумевались экономика, торговля, контакты между бизнес-субъектами], а форматы и формы можно было найти. Аслан Бжания говорил также о том, что в Сухуми видели желание Тбилиси (как правящей политической силы, так и оппозиции) развивать более интенсивный диалог.



Говоря о последнем решении Аслана Бжания, для меня не менее досадно то, что Тбилиси, несмотря на некоторые шаги, пока не смог проактивно и последовательно ни позиционировать в информационном плане, ни действовать в отношении Сухуми. На мой взгляд, если государственные институты проявят больше храбрости и воли, способность приоритетизировать и принимать решения, вполне возможно не только исправить ситуацию, но и добиться продвижения вперед. Окно возможностей все еще открыто и необходимо начать шевелиться...



В деле выстраивания мирного будущего диалогу, ориентированным на позитивные результаты переговорам альтернативы нет. А тем для обсуждения и вопросов, требующих решений, на которые в дальнейшем могли бы основываться вполне реально достижимые положительные результаты – их, слава Богу, масса: это и экономика, и торговля, и образование, и здравоохранение, и сельское хозяйство, и защита окружающей среды, и многое другое.



Что касается форм и форматов переговоров, реально существует достаточно большое пространство и гибкость для изыскания вариантов, которые будут приемлемы для всех. А прецеденты диалога, в том числе переговоров формата 1.5 (фрагментарные, но все же) у нас имеются даже в недавнем прошлом. Встречи и переговоры никогда и не прерывались. Необходимо лишь их не фрагментарное, а более активное, частое, системное использование.



Вместе мы вполне можем проводить интенсивные встречи с участием представителей упомянутых сфер, а также неправительственного и бизнес-сектора. При этом давайте спросим у самих себя и друг у друга: может возможно придать нашим взаимоотношениям больше открытости? Тут я, естественно, не имею в виду прямую телетрансляцию этих встреч, но наши общества должны знать о том, что встречи, переговоры проводятся и что их цель – прорвать заколдованный круг, дабы люди начали получать конкретную пользу.



Да, слова иногда “изнашиваются”, но мы должны осознать, что мы, абхазы и грузины – ближайшие родственники, и соответственно, не должны рассматривать друг друга в качестве врагов. Наш гражданский, моральный и, если хотите, исторический долг, обеспечить мир, дабы у наших детей и внуков никогда больше не было опыта розни, противостояния, войны. У нас ведь очень длинное общее прошлое, которое нас объединяет, а не разъединяет, как пытаются представить некоторые. Да, в разные исторические периоды мы брали в руки оружие друг против друга, но были также другие времена, когда мы боролись бок о бок. У нас и сегодня разные взгляды на прошлое, но мы не должны концентрироваться лишь на этих различиях. Ведь абхазы и грузины тысячами создавали общие семьи, защищали друг друга на войне, ценою жизни защищали общее прошлое. Сегодня мы должны сконцентрироваться на героизме этих людей, на их опыте, а не том зверстве, которое во время войны испытали мы все - и те, и другие. Конечно, мы не должны забывать трагедию войны, но если вспоминать только ее, мы никогда не сдвинемся с мертвой точки. Ведь прошлое часто ослепляет, а идти вперед вслепую нам не удастся. Поэтому мы должны смотреть не на противоречивое прошлое, а вперед – в мирное будущее и процветание.



Последняя война давно и навсегда закончилась. Должен завершиться и застой с бездействием. Все мы должны начать заниматься делом».









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>