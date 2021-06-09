.: Лента Новостей
  • Россиянин рассказал о неуважительном отношении к туристам в Абхазии
  • В Абхазии нашли двух потерявшихся российских туристок
  • В Абхазии введены ограничения в подаче электроэнергии
  • МИД Грузии: информация о визите итальянских специалистов в Абхазию — фэйк
  • Хабиб Нурмагомедов не посетит Абхазию «в связи с угрозами расторжения контрактов в США» - СМИ
  • Гаприндашвили: «Последняя война давно и навсегда закончилась. Должен завершиться и застой с бездействием»
  • Международный комитет Красного Креста начал новый этап вскрытия могил в Абхазии
  • 1 июня Хабиб Нурмагомедов проведет мастер-класс в Сухуми
  • Более 30 мест захоронений будет открыто в Абхазии для поиска лиц пропавших без вести
  • Бжания: Вопрос о возвращении вынужденных переселенцев в Абхазию закрыт

    •
     
    Россиянин рассказал о неуважительном отношении к туристам в Абхазии
    09.06.2021 - Лента.ру
    Россиянин отдохнул в Абхазии и возмутился неуважительным отношением местных жителей к туристам. О своем разочаровании он рассказал в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

    Путешественник уточнил, что с неуважительным отношением он столкнулся в городе Новый Афон — до этого он отдыхал по неделе в Гагре и Пицунде, где, наоборот, отметил доброжелательность местных жителей. По словам автора, популярность города среди туристов превратила его в «курортный хаос».

    «Здесь и типичные для курортов живодеры, которые приглашают вас фотографироваться с огромной птицей, и цыганки, предлагающие купить какую-то вещицу для исполнения желаний, бесполезные, некачественные сувениры», — поделился разочарованием турист.,

    По мнению путешественника, именно из-за известности Нового Афона «люди здесь абсолютно испорченные». Мужчина вспомнил, как часто ему грубили в магазинах и пытались обсчитать в кафе, требуя при этом чаевые.

    Также россиянин возмутился ценами на жилье при полном отсутствии комфорта — стоимость номеров начинается от полутора-двух тысяч рублей.

    «Я понимаю, что наши туристы тоже бывают совсем не сахар — кого угодно доведут. Но все же неправильно встречать гостей без малейшего уважения», — заключил автор.

    Ранее в июне этот же турист побывал в Абхазии на знаменитом озере Рица и описал его фразой «мутное болото». Как выяснил россиянин, вода потеряла свой бирюзовый цвет из-за схода грязевого потока в реку, питающую водоем.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия