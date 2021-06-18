Оправданный абхазским судом соратник Ахры Авидзба покончил с собой в Донецке

18.06.2021 В Донецке покончил с собой Андрей Локтионов – друг и соратник экс-помощника лидера самопровозглашенной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), героя «ДНР» Ахры Авидзба.



Локтионов был задержан вместе с Авидзба в Сухуми 4 марта текущего года. Его обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.



11 июня Гульрипшский районный суд оправдал Локтионова и других донецких друзей Авидзба. Сам Ахра был приговорен к трём годам лишения свободы условно.



В соцсетях пишут, что задержание Локтионова и его содержание в одиночной камере изолятора стало причиной психологического расстройства. Сообщается, что он застрелился после возвращения в Донецк из Абхазии.



Информацию о смерти Локтионова подтвердил Беслан Хварцкия – соратник Ахры Авидзба.









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