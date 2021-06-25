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    Грузия разработает план социально-экономического развития Гальского и Ахалгорского районов
    25.06.2021
    Правительство Грузии разработает стратегию социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, представляя годовой отчет о своей работе.

    «Мы планируем разработать стратегию социально-экономического развития Абхазии и Цхинвальского региона. На первом этапе будет разработана концепция социально-экономической реабилитации Гальского и Ахалгорского регионов. Будет обеспечено регулярное сотрудничество с представителями гражданского общества, в том числе в рамках специально созданного консультативного совета экспертов», – заявил Гарибашвили.

    По словам премьера, среди главных приоритетов Кабмина – примирение обществ, разделенных войной, а также осуществление политики вовлеченности.

    Ранее правительство Грузии объявило о создании комиссии, которая разработает и осуществит «Государственную стратегию по деоккупации и мирному урегулированию конфликта». В Сухуми инициативу назвали «пустой затеей», «бесполезной инициативой».


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