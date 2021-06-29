Сухуми просит Москву подкинуть еще немного вакцины

29.06.2021 По состоянию на 28 июня, первым компонентом вакцины «Спутник–V» в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) привито 4 682 человека, оба компонента получили – 2197 человек, сообщил «министр здравоохранения» Эдуард Бутба 29 июня в ходе пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в республике.



Он также сообщил, что ведутся переговоры с российской стороной по поводу поставки в Абхазию второй партии вакцины Спутник-V.



Первая партия вакцины в количестве 6500 доз была доставлена в республику 30 апреля.



«В Российскую Федерацию направлены письма с тем, чтобы вакцина сюда была доставлена, в каком количестве, все это прорабатывается в рабочем порядке, ждем», – отметил Бутба.



Абхазская сторона также ждет решения вопроса о предоставлении специальных сертификатов с QR кодом гражданам, которые получают прививки в Абхазии. В России электронные сертификаты о прохождении вакцинации доступны на портале Госуслуги. В Абхазии на сегодняшний день после получения второго компонента вакцины выдают только справки на абхазском и русском языках.



Для выработки коллективного иммунитета и для прекращения распространения вируса в Абхазии необходимо привить 80% населения, считает главный санитарный врач Людмила Скорик.



Между тем, последние две недели в Абхазии наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19. Если 7 июня было зафиксировано 17 заболевших за сутки, то 28 июня – 138 случаев коронавруса. Количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии превысило 17 тысяч, в стационарах скончалось 245 человек.









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