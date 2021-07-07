Абхазские власти предлагают гальцам вакцинироваться в грузинских клиниках

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07.07.2021 Власти Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) подтвердили, что с 5 июля упрощен порядок пересечения Ингурского моста. Теперь у жителей Гальского района есть возможность вакцинироваться не только по месту проживания, но и там, где они пожелают, – пишет агентство «Апсныпресс».



«По предписанию главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик на границе установлен медицинский пункт для учета пересекающих границу. Режим облегчен, чтобы люди могли пойти, сделать вакцину, а на обратном пути обязательно зайти в медпункт, где будет проводиться учет тех, кто сделал прививки. И вот так все вместе будем бороться с этой заразой», – отметил глава администрации района Константин Пилия.



Главврач Гальской ЦРБ Астамур Гамгия отметил, что для пересекающих Ингурский мост введены определенные требования.



«Учитывая, что заболевание COVID-19 набирает обороты, мы решили открыть медпункт на КПП «Ингур», чтобы четко отслеживать контингент, переходящий границу, чтобы мы знали статистику, вели учет. И для тех граждан, которые будут проходить данную границу, будут определенные требования: предоставление справки о вакцинации, либо результаты ПЦР-тестов, а если человек переболел – то справки о наличии или отсутствии антител. Предоставив одну из этих справок, человек может беспрепятственно перейти границу. Даже те пациенты, которые едут на дообследование или лечение, должны будут предоставить справки», – отметил, по сообщению "Эха Кавказа", врач.



Без соответствующих справок, как и ранее, будут пропускать больных, которым требуется экстренная медицинская помощь.



«Если гражданин Республики Абхазия пересек границу и находится в Грузии более трех дней, то по возвращении он должен предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прибытия в страну или справку о вакцинации», – подчеркнул Гамгия.



Он считает, что при соблюдении всех требований, риск увеличения числа заболевших COVID-19 будет минимизирован. Ингурский мост будет открыт для граждан с 9:00 до 19:00.



Накануне о полном открытии Ингурского моста заявили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства. Ранее мост был открыт только для работников «Ингури ГЭС», а также пожилых и больных людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.









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