У доставленного из Абхазии младенца подтвержден «индийский штамм» коронавируса

У одного из трех младенцев, подключенных к аппарату искусственного дыхания, подтвердился «индийский штамм» коронавируса, заявил в эфире телекомпании Rustavi-2 директор Тбилисской детской больницы имени Цицишвили Давид Рехвиашвили. Следует отметить, что этот младенец был доставлен в Тбилиси из оккупированной Абхазии.
В случае остальных двух младенцев эпидемиологи продолжают исследование, устанавливая, какая у них разновидность коронавируса.
"Первичный результат был установлен ПЦР-тестированием. У одного пациента, который был доставлен из Абхазии, дельта-вирус, а у другого - британский штамм, однако окончательный результат будет установлен секвенированием, а это займет время", - заявил Рехвиашвили.
По его словам, младенцы были доставлены в клинику Цицишвили с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).
Состояние всех троих тяжелое. Двум пациентам по два месяца, а одному две недели. По словам врачей, в клинике Цицишвили до этого детей, инфицированных коронавирусом, не приходилось подключать к аппарату искусственного дыхания.