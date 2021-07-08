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    У доставленного из Абхазии младенца подтвержден «индийский штамм» коронавируса
    08.07.2021
    У одного из трех младенцев, подключенных к аппарату искусственного дыхания, подтвердился «индийский штамм» коронавируса, заявил в эфире телекомпании Rustavi-2 директор Тбилисской детской больницы имени Цицишвили Давид Рехвиашвили. Следует отметить, что этот младенец был доставлен в Тбилиси из оккупированной Абхазии.

    В случае остальных двух младенцев эпидемиологи продолжают исследование, устанавливая, какая у них разновидность коронавируса.

    "Первичный результат был установлен ПЦР-тестированием. У одного пациента, который был доставлен из Абхазии, дельта-вирус, а у другого - британский штамм, однако окончательный результат будет установлен секвенированием, а это займет время", - заявил Рехвиашвили.

    По его словам, младенцы были доставлены в клинику Цицишвили с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).

    Состояние всех троих тяжелое. Двум пациентам по два месяца, а одному две недели. По словам врачей, в клинике Цицишвили до этого детей, инфицированных коронавирусом, не приходилось подключать к аппарату искусственного дыхания.


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