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    Абхазия продолжает потреблять электроэнергии больше Тбилиси
    27.07.2021
    Несмотря на официальный запрет майнинга криптовалют в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), этот бизнес, которые широко распространен на оккупированной территории, никуда не делся, а запрет по сути остался на бумаге.

    Об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные Коммерческим оператором энергосистемы Грузии относительно энергопотребления в стране в течение июня.

    Как оказалось, крупнейшая в стране Ингурская ГЭС в июне выработала 635 млн. квт.ч, из них 206 000 были употребления в Абхазии, и это на 30 млн. меньше, чем в Тбилиси, где населения в 7-8 раз больше, чем в Абхазии.

    По данным оператора, Тбилиси в июне использовал всего 176 000 квт.ч. энергии, и такой перерасход в Абхазии связан только с одним фактором – добычей криптовалют, которая в Абхазии имеет повсеместное распространение. В результате, в условиях, когда за электроэнергию никто не платит, а вся инфраструктура безнадежно устарела, энергосистема Абхазии не справляется с нагрузками и электроэнергия постоянно отключается.

    Что касается Грузии (не включая оккупированные Россией территории), то из-за хорошего уровня воды стране не пришлось импортировать электроэнергию из-за рубежа.

    В июне в Грузии генерация электроэнергии по сравнению с июнем 2020 года выросла на 32% и составила 1, 3 млрд. квт.ч., экспорт составил 195 млн. квт.ч., что на 27% больше, чем за весь 2020 года.

    Также, как и в прошлом году, в июне нынешнего года в Грузии не работали теплоэлектростанции, так как действующие в стране гидроэлектростанции полностью покрывали спрос на энергии.



    При этом генерация на Ингурской ГЭС после проведенного ремонта увеличилась с 347 млн. до 654 млн. квт.ч.


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