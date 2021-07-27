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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазия продолжает потреблять электроэнергии больше Тбилиси

27.07.2021 Несмотря на официальный запрет майнинга криптовалют в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), этот бизнес, которые широко распространен на оккупированной территории, никуда не делся, а запрет по сути остался на бумаге.



Об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные Коммерческим оператором энергосистемы Грузии относительно энергопотребления в стране в течение июня.



Как оказалось, крупнейшая в стране Ингурская ГЭС в июне выработала 635 млн. квт.ч, из них 206 000 были употребления в Абхазии, и это на 30 млн. меньше, чем в Тбилиси, где населения в 7-8 раз больше, чем в Абхазии.



По данным оператора, Тбилиси в июне использовал всего 176 000 квт.ч. энергии, и такой перерасход в Абхазии связан только с одним фактором – добычей криптовалют, которая в Абхазии имеет повсеместное распространение. В результате, в условиях, когда за электроэнергию никто не платит, а вся инфраструктура безнадежно устарела, энергосистема Абхазии не справляется с нагрузками и электроэнергия постоянно отключается.



Что касается Грузии (не включая оккупированные Россией территории), то из-за хорошего уровня воды стране не пришлось импортировать электроэнергию из-за рубежа.



В июне в Грузии генерация электроэнергии по сравнению с июнем 2020 года выросла на 32% и составила 1, 3 млрд. квт.ч., экспорт составил 195 млн. квт.ч., что на 27% больше, чем за весь 2020 года.



Также, как и в прошлом году, в июне нынешнего года в Грузии не работали теплоэлектростанции, так как действующие в стране гидроэлектростанции полностью покрывали спрос на энергии.







При этом генерация на Ингурской ГЭС после проведенного ремонта увеличилась с 347 млн. до 654 млн. квт.ч.









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