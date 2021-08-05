В Абхазии борются с дефицитом топлива установлением предельных цен

05.08.2021 Продажа топлива на многих заправочных станциях Абхазии (оккупированный регион Грузии) была приостановлена со среды 4 августа, что вызвало ажиотаж среди населения и большие очереди у действующих АЗС.



В связи с этим местная власть решила искусственно установить предельную оптовую стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива -она составит 51 рубль за литр и 53 рубля в розницу.



В местном правительстве эти меры назвали непопулярными, но вынужденными в связи с ситуацией на топливном рынке России.



"Абхазия закупает топливо в Российской Федерации, где наблюдается рост цен. Если не пересмотреть стоимость нефтепродуктов в стране, то это приведет к дефициту продукции", - отметила руководитель экономического ведомства местных властей Кристина Озган.



По заявлению главы местного правительства Александра Анкваб, стоит ожидать сокращение объемов топлива, которое выделяется госучреждениям.



Представители крупных топливных компаний отметили, что они уже работают в убыток и видят необходимость в пересмотре цен на нефтепродукты.









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